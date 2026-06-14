«Посмотрел все эпизоды залпом»: Хидео Кодзима в восторге от хоррор-сериала «Бухта вдов»

Японский геймдизайнер и сценарист Хидео Кодзима поделился своими впечатлениями от сериала «Бухта вдов». Создатель Metal Gear и Death Stranding воспользовался советом своего друга Гильермо дель Торо и посмотрел новое шоу буквально залпом, оставшись под большим впечатлением.

Кодзима похвалил шоу за идеальную смесь между хоррором и комедией и посоветовал сериал всем любителям произведений Стивена Кинга.

По рекомендации Гильермо дель Торо я начал смотреть сериал «Бухта вдов». Он настолько невероятно хорош, что я не мог остановиться и посмотрел девять эпизодов залпом. Эта хоррор-комедия от продюсера Хиро Мурая разворачивается в проклятом городке неподалёку от Новой Англии. Густой туман, сильные бури и всевозможные сверхъестественные явления обрушиваются на город. Он наполнен элементами хорроров, один за другим. Фанаты Стивена Кинга и фильмов ужасов будут в восторге. Темп отличный, а баланс между хоррором и юмором просто идеальный. Меня очень давно так не увлекал сериал. Очень жду финальный эпизод, который выйдет в следующую среду.

«Бухта вдов» — хоррор-сериал с Мэттью Ризом («Американцы») в главной роли. Проект рассказывает о мэре захолустного острова, который хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами. Финал первого сезона состоится 17 июня, шоу уже продлили на второй сезон.