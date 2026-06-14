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Хоррор «Обсессия» — самый кассовый фильм с бюджетом меньше $ 1 млн в истории кино

Хоррор «Обсессия» — самый кассовый фильм с бюджетом меньше $ 1 млн в истории кино
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14 июня сборы фильма «Обсессия» превысили $ 250 млн. Хоррор продолжает доминировать в мировых кинотеатрах, привлекая аудиторию спустя месяц после релиза.

Таким образом, работа Карри Баркера стала самым кассовым фильмом с производственным бюджетом меньше $ 1 млн. Картина обошла культовую «Ведьму из Блэр: Курсовая с того света», которая в 1999 году собрала около $ 248 млн. Сборы новинки в 333 раза превышают её бюджет — это один из лучших результатов в истории кино.

Самые кассовые фильмы с бюджетом меньше $ 1 млн:

  1. «Обсессия» (2026) — $ 250 млн.
  2. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999) — $ 248 млн.
  3. «Паранормальное явление» (2007) — $ 194 млн.
  4. «Храм Шаолинь» (1982) — $ 111 млн.
  5. «Одержимая» (2012) — $ 101 млн.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.

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