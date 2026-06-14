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Стивен Спилберг назвал свой любимый фильм Кристофера Нолана

Стивен Спилберг назвал свой любимый фильм Кристофера Нолана
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Американский режиссёр Стивен Спилберг дал небольшое интервью изданию Collider. В нём постановщик недавнего «Дня разоблачения» назвал свой любимый фильм Кристофера Нолана.

Как оказалось, культовому постановщику больше всего нравится «Мементо» («Помни»), который вышел в 2000 году. Спилберг не стал объяснять свой выбор, отметив лишь, что лента навсегда останется его любимым фильмом в творчестве Нолана.

«Мементо». Это всегда будет моим любимым фильмом Криса Нолана.

Фильм «Мементо» рассказывает историю Леонарда Шелби, который страдает от редкой формы амнезии и пытается найти убийцу своей жены. Лента получила высокие отзывы от критиков и зрителей, став одной из самых высокооценённых работ в карьере Кристофера Нолана.

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