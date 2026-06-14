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Том Холланд раскрыл главную тему фильма «Человек-паук: Новый день»

Том Холланд раскрыл главную тему фильма «Человек-паук: Новый день»
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Британский актёр Том Холланд раскрыл новые детали фильма «Человек-паук: Новый день». Исполнитель главной роли в будущем блокбастере в том числе рассказал о главной теме кинокомикса.

Как оказалось, в этот раз авторы сфокусировались на одиночестве, которое стало особенно популярным в эпоху самоизоляции во времена пандемии COVID-19. Холланд отметил, что очень важно продолжать социализироваться и общаться с людьми вживую, а не бездумно сидеть в своём смартфоне.

Я горжусь главной темой «Человека-паука: Новый день». В наше время так легко сидеть дома вечером, листать ролики и отключать свой мозг, забывая, насколько важно общение между людьми.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор «Шан-Чи и легенда 10 колец». В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

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