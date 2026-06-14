Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

Уже 25 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Медведь». Шоу продолжит историю шеф-повара Кармена, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. События пятого сезона развернутся после того, как Карми уходит из ресторанного бизнеса, оставив заведение в руках своих бывших коллег.

В пятый сезон сериала вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. После этого проект официально подойдёт к концу.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь»