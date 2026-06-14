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Сериал Медведь, 5-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом
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Уже 25 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Медведь». Шоу продолжит историю шеф-повара Кармена, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. События пятого сезона развернутся после того, как Карми уходит из ресторанного бизнеса, оставив заведение в руках своих бывших коллег.

В пятый сезон сериала вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. После этого проект официально подойдёт к концу.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 июня
2-я серия25 июня
3-я серия25 июня
4-я серия25 июня
5-я серия25 июня
6-я серия25 июня
7-я серия25 июня
8-я серия25 июня
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