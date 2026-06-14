Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом
Уже 25 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Медведь». Шоу продолжит историю шеф-повара Кармена, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. События пятого сезона развернутся после того, как Карми уходит из ресторанного бизнеса, оставив заведение в руках своих бывших коллег.
В пятый сезон сериала вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. После этого проект официально подойдёт к концу.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 июня
|2-я серия
|25 июня
|3-я серия
|25 июня
|4-я серия
|25 июня
|5-я серия
|25 июня
|6-я серия
|25 июня
|7-я серия
|25 июня
|8-я серия
|25 июня
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