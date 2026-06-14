T1 обыграла Gen.G и прошла на MSI 2026 по League of Legends

T1 победила Gen.G в финальном матче LCK Road to MSI и получила последний слот от Южной Кореи на Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Серия завершилась со счётом 3:2. За матчем следили 2,18 млн зрителей.
Gen.G уверенно взяла первую карту (30:10), однако команда Ли Faker Сан Хёка сравняла счёт на второй (19:12) и вышла вперёд на третьей (17:14). Gen.G отыграла четвёртую карту (18:12), но T1 закрыла серию на решающей пятой — 18:10. Лучшим игроком встречи стал АДК-игрок T1 Ким Peyz Су Хван со средним KDA 4.2/2.1/8.1.
Gen.G выиграла два предыдущих Mid-Season Invitational — 3:2 против T1 в 2024 году и 3:1 против Bilibili в 2025-м. Команда не пропускала турнир серии с 2022 года. T1 присоединилась к Hanwha Life Esports в качестве представителей Южной Кореи на MSI 2026, который пройдёт с 28 июня по 12 июля в Тэджоне.