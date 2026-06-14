«Покупайте смартфоны прямо сейчас». Глава Nothing — о росте цен на память

Шведский предприниматель китайского происхождения Карл Пей рассказал о состоянии мобильной индустрии. Глава компании Nothing заявил, что за последние месяцы память стала главным и самым дорогим компонентом в смартфонах.

Только за последние месяцы память подорожала в четыре раза, отметил бизнесмен. Пей заявил, что лучшее время для покупки нового смартфона уже ушло, призывая пользователей покупать новые гаджеты, пока они заметно не подорожали.

Память стала самым дорогим компонентом смартфона. Она дороже процессора, дороже дисплея и может составлять более 50% общей стоимости модели. Для Nothing Phone 4a стоимость памяти удвоилась за то время, пока мы его спроектировали и начали производить. С тех пор цена снова выросла вдвое. Цены на смартфоны растут, и они будут продолжать расти до 2027 года. Если вы хотели обновиться, лучшее время для этого было вчера. Следующее лучшее время — прямо сейчас. В грядущие праздники не будет тех скидок, к которым люди привыкли.

Кризис памяти начался осенью 2025 года, когда крупные компании начали массово скупать оперативную память для работы современных нейросетей. С тех пор цены на память резко выросли по всему миру и вряд ли придут в норму до конца 2027-го.