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The MongolZ выбила Monte с мэйджора по Counter-Strike 2

The MongolZ выбила Monte с мэйджора по Counter-Strike 2
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Монгольский коллектив The MongolZ обыграл Monte на Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 со счётом 2:1 — 9:13 на Nuke, 13:7 на Inferno и 13:11 на Dust2.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
14 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
The MongolZ
Окончен
2 : 1
Monte

Лучшим игроком серии в составе The MongolZ стал Анарбилэг cobrazera Угганбаяр — K/D 47-41 с рейтингом 1,14. В составе Monte выделился Аурельен afro Драпьер с аналогичным рейтингом 1,14 и статистикой 54-41, однако этого оказалось недостаточно. Худшим игроком встречи стал Содбаяр Techno Мунхболд — K/D 30-50 с рейтингом 0,76.

The MongolZ сравняла статистику до 2-2 и продолжит борьбу за выход в плей-офф. Monte завершила выступление на турнире с показателем 1-3 и покинула мэйджор. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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