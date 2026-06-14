The MongolZ выбила Monte с мэйджора по Counter-Strike 2

Монгольский коллектив The MongolZ обыграл Monte на Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 со счётом 2:1 — 9:13 на Nuke, 13:7 на Inferno и 13:11 на Dust2.
Лучшим игроком серии в составе The MongolZ стал Анарбилэг cobrazera Угганбаяр — K/D 47-41 с рейтингом 1,14. В составе Monte выделился Аурельен afro Драпьер с аналогичным рейтингом 1,14 и статистикой 54-41, однако этого оказалось недостаточно. Худшим игроком встречи стал Содбаяр Techno Мунхболд — K/D 30-50 с рейтингом 0,76.
The MongolZ сравняла статистику до 2-2 и продолжит борьбу за выход в плей-офф. Monte завершила выступление на турнире с показателем 1-3 и покинула мэйджор. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.