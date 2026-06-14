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«День разоблачения» стартовал с $ 90 млн — лучший запуск среди оригинальных лент Спилберга

«День разоблачения» стартовал с $ 90 млн — лучший запуск среди оригинальных лент Спилберга
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По итогам первого уикенда мировые сборы фильма «День разоблачения» достигли отметки в $ 93 млн. Лента Стивена Спилберга про НЛО запустилась чуть ниже ожиданий аналитиков, которые предрекали картине более успешный запуск в США. При этом это лучший старт для оригинальных фильмов режиссёра, которые не входят в какую-либо франшизу.

Эксперты считают, что лента окупится в ближайшие недели — для этого ей необходимо собрать около $ 300 млн. Аналитики отмечают, что картины Спилберга традиционно собирают кассу на протяжении всего проката, поэтому «День разоблачения» наверняка окажется успешной картиной для Universal Pictures.

«День разоблачения» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю, которые уже давно находятся среди нас. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»). Неофициальная премьера ленты в России состоится 25 июня.

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