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MOUZ впервые за три года не прошла в плей-офф мэйджора в Counter-Strike 2

MOUZ впервые за три года не прошла в плей-офф мэйджора в Counter-Strike 2
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MOUZ проиграла FUT Esports со счётом 1:2 и покинула IEM Cologne Major 2026, заняв 12-14-е места. Команда Адама torzsi Торжаша впервые не вышла в плей-офф мэйджора с мая 2023 года, прервав серию из пяти турниров подряд с участием в финальной стадии.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
14 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 2
FUT Esports

FUT взяла Ancient (13:11) и решающий Mirage (13:7), отдав MOUZ лишь Nuke (13:10). Лучшим игроком серии стал Джюгас dziugss Степонавичюс — K/D 52-39 с рейтингом 1,33. В составе MOUZ ни один игрок не превысил рейтинг 1.10: лучшим стал torzsi с 48-42, а Людвиг Brollan Бролин завершил серию худшим в команде — 37-48 с рейтингом 0.85.

Результаты MOUZ на последних мэйджорах:

  • 12-14-е места — IEM Cologne Major 2026;
  • пятое-восьмое места — StarLadder Budapest Major;
  • третье-четвёртое места — BLAST.tv Austin Major;
  • третье-четвёртое места — Perfect World Shanghai Major;
  • пятое-восьмое места — PGL Major Copenhagen;
  • 23-24-е места — BLAST.tv Paris Major.

FUT Esports сравняла статистику до 2-2 и в следующем раунде сыграет за выход в плей-офф. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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