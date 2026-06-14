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Aurora Gaming впервые в истории вышла в плей-офф мэйджора по CS 2

Aurora Gaming впервые в истории вышла в плей-офф мэйджора по CS 2
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Aurora стала третьим участником плей-офф IEM Cologne Major 2026, разгромив 9z со счётом 2:0. На двух картах аргентинский коллектив взял лишь 6 раундов: 13:1 на Nuke и 13:5 на Dust2. Для организации это первый выход в плей-офф мэйджора в истории.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
14 июня 2026, воскресенье. 18:20 МСК
Aurora Gaming
Окончен
2 : 0
9z Team

На Nuke команда Энжина MAJ3R Купели провела доминирующую половину за CT — 11:1. Лучшим игроком серии стал Джанер soulfly Кесиджи с рейтингом 2,13 на первой карте и итоговой статистикой 34-16. На Dust2 Озгюр woxic Экер выиграл клатч 1v4 с 25 HP при заложенной бомбе — этот раунд фактически сломил сопротивление 9z.

Команда ранее занимала 20-22-е места на StarLadder Budapest Major и 12-14-е на BLAST.tv Austin Major. 9z продолжит борьбу за плей-офф в следующем раунде.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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