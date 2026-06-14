Team Vitality победила BetBoom Team и прошла в плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Vitality обыграла российскую BetBoom Team и стала четвёртым участником плей-офф Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:0 — 13:8 на Overpass и 13:11 на Nuke.
Лучшим игроком серии стал Матье ZywOo Эрбо с общим K/D 53-24 и рейтингом 1,66. Со стороны BetBoom Team лучше всего себя показал Кирилл Boombl4 Михайлов с 36 фрагами при 34 смерти и рейтингом 1,28.
У российского клуба остаётся последняя возможность для прохода в плей-офф, команда сыграет 15 июня. Противник определится позже.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 коллектива сражаются за призовой фонд в размере $ 1,25 млн.