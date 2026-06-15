Team Falcons прошла в плей-офф мэйджора после победы над NAVI

Team Falcons обыграла Natus Vincere со счётом 2:1 и стала пятым участником плей-офф IEM Cologne Major 2026. Серия завершилась 13:3 на Dust2, 7:13 на Mirage и 19:16 на Anubis — на решающей карте Falcons отыгралась со счёта 6:11 и выиграла шесть раундов подряд, а затем дожала соперника во втором овертайме.
Лучшим игроком встречи стал Илья m0NESY Осипов — K/D 57-36 за три карты. На Dust2 Никола NiKo Ковач открыл матч квадрокиллом в пистолетном раунде, а Falcons забрала карту со счётом 13:3. NAVI ответила убедительной победой на Mirage (13:7), однако не смогла реализовать преимущество на десайдере.
Для команды karrigan это второй плей-офф на мэйджорах подряд — на StarLadder Budapest Major Falcons заняла пятое-восьмое места. NAVI продолжит борьбу за выход в плей-офф в матче с G2.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.