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Team Falcons прошла в плей-офф мэйджора после победы над NAVI

Team Falcons прошла в плей-офф мэйджора после победы над NAVI
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Team Falcons обыграла Natus Vincere со счётом 2:1 и стала пятым участником плей-офф IEM Cologne Major 2026. Серия завершилась 13:3 на Dust2, 7:13 на Mirage и 19:16 на Anubis — на решающей карте Falcons отыгралась со счёта 6:11 и выиграла шесть раундов подряд, а затем дожала соперника во втором овертайме.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
14 июня 2026, воскресенье. 20:40 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
Team Falcons

Лучшим игроком встречи стал Илья m0NESY Осипов — K/D 57-36 за три карты. На Dust2 Никола NiKo Ковач открыл матч квадрокиллом в пистолетном раунде, а Falcons забрала карту со счётом 13:3. NAVI ответила убедительной победой на Mirage (13:7), однако не смогла реализовать преимущество на десайдере.

Для команды karrigan это второй плей-офф на мэйджорах подряд — на StarLadder Budapest Major Falcons заняла пятое-восьмое места. NAVI продолжит борьбу за выход в плей-офф в матче с G2.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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