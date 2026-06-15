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Donk первым набрал 5000 ELO на FACEIT в восьмом сезоне

Donk первым набрал 5000 ELO на FACEIT в восьмом сезоне
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Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец достиг отметки в 5000 ELO на FACEIT в Counter-Strike 2 — он стал первым игроком, покорившим этот рубеж в восьмом сезоне платформы. Ближайший преследователь, турецкий игрок Vej, отстаёт почти на 500 пунктов с рейтингом 4522.

Ранее donk уже дважды покорял отметку в 5000 ELO в седьмом сезоне. Рекорд платформы принадлежит шведскому вундеркинду, который поднял планку до космической отметки в 5415 ELO.

Фото: FACEIT

Достижение Крышковца пришлось на период IEM Cologne Major 2026, где он стал лучшим игроком первого дня второй стадии с рейтингом 2,01, а Team Spirit уже прошла в плей-офф турнира.

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