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«У нас не бывает легко, мы должны развлекать». NiKo — о выходе в плей-офф мэйджора

«У нас не бывает легко, мы должны развлекать». NiKo — о выходе в плей-офф мэйджора
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Рифлер Team Falcons Никола NiKo Ковач прокомментировал выход в плей-офф IEM Cologne Major 2026 после победы над NAVI в двойном овертайме на Anubis. По словам боснийца, серия выматывающих матчей на третьей стадии должна помочь команде в плей-офф.

NiKo признал, что Falcons испытывала проблемы на протяжении всего этапа — большинство карт заканчивались со счётом 13:11 или уходили в овертаймы. Также он отметил, что команда допускает ошибки против команд ниже рейтингом, в частности против BetBoom Team.

Иногда у нас есть проблема: против команд ниже уровнем мы не ведём себя как более сильная команда. Мы опускаемся на уровень ниже, не делаем тех розыгрышей, которые делаем против топ-команд. Это то, чему мы научились на этой стадии. Мы шутили с Финном, потому что их путь до финала в Будапеште тоже был безумным в каждом матче — кто знает, может, повторим нечто подобное. Может, с другим исходом в финале.

Falcons присоединилась к Spirit, FURIA, Vitality и Aurora в плей-офф мэйджора. На StarLadder Budapest Major команда karrigan заняла 5-8-е место.

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