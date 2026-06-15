«Мы делали всё совсем не так, как обычно». FlameZ — о групповой стадии мэйджора

Рифлер Team Vitality Шахар FlameZ Шулман рассказал о проблемах команды на групповой стадии IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

По его словам, коллектив испытывал давление, что негативно сказалось на коммуникации.

Наша форма была не лучшей в плане коммуникации. Точно не знаю почему, может быть, нервничали или много стрессовали. Мы чувствовали давление, но были вещи, которые мы делали совсем не так, как обычно.

Несмотря на трудности, Vitality прошла в плей-офф. FlameZ заявил, что команда намерена взять реванш у соперников, которым уступила на последних турнирах.

У нас всегда есть в мыслях: если кто-то нас обыграл, мы должны обыграть его в ответ. NAVI и Falcons — это две команды, которые обыграли нас, а мы их не обыграли в ответ. И это то, что нам нужно, — обыграть их.

Vitality входит в число фаворитов плей-офф — команда занимает первое место в мировом рейтинге HLTV. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.