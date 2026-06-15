Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы делали всё совсем не так, как обычно». FlameZ — о групповой стадии мэйджора

«Мы делали всё совсем не так, как обычно». FlameZ — о групповой стадии мэйджора
Комментарии

Рифлер Team Vitality Шахар FlameZ Шулман рассказал о проблемах команды на групповой стадии IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

По его словам, коллектив испытывал давление, что негативно сказалось на коммуникации.

Наша форма была не лучшей в плане коммуникации. Точно не знаю почему, может быть, нервничали или много стрессовали. Мы чувствовали давление, но были вещи, которые мы делали совсем не так, как обычно.

Несмотря на трудности, Vitality прошла в плей-офф. FlameZ заявил, что команда намерена взять реванш у соперников, которым уступила на последних турнирах.

У нас всегда есть в мыслях: если кто-то нас обыграл, мы должны обыграть его в ответ. NAVI и Falcons — это две команды, которые обыграли нас, а мы их не обыграли в ответ. И это то, что нам нужно, — обыграть их.

Vitality входит в число фаворитов плей-офф — команда занимает первое место в мировом рейтинге HLTV. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Team Falcons прошла в плей-офф мэйджора после победы над NAVI
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android