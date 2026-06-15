«Хорошая работа». Капитан Vitality подбодрил Boombl4 после матча на мэйджоре

Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер обратился к своему коллеге из BetBoom Team Кириллу Boombl4 Михайлову после матча на IEM Cologne Major 2026.

Хорошая работа, учитывая, что вы постоянно играете со стенд-инами. Наверное, это тяжело.

BetBoom Team уступила Vitality со счётом 0-2 в четвёртом раунде третьей стадии и опустилась в корзину 2-2. Команда Михайлова проведёт решающий матч 15 июня — поражение будет означать вылет с турнира.

Напомним, BetBoom Team выступает на мэйджоре без Павла s1ren Оглоблина из-за визовых проблем — его заменяет Даниил d1Ledez Кустов.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.