«Холоп 3» возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным Kinobusiness, фильм «Холоп 3» стал лидером кинопроката России за уикенд. Лента собрала 262,8 млн рублей. «Майкл» оказался на втором месте со сборами в 250,1 млн рублей.
Третья строчка принадлежит «Закулисью реальности» со сборами за выходные в 142,9 млн рублей. Следом идут «Обсессия» (46,4 млн рублей) и «Зверолюция (37,3 млн рублей).
События третьей части «Холопа» разворачиваются в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров.
Режиссёром проекта выступил Клим Шипенко, постановщик предыдущих частей.
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