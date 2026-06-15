Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Обсессии» Инде Наварретт назвала свои любимые фильмы

Звезда «Обсессии» Инде Наварретт назвала свои любимые фильмы
Комментарии

Инде Наварретт, успевшая наделать шум из-за своей блистательной роли в хорроре «Обсессия», рассказала о своих любимых фильмах в небольшом видео для Letterbox.

Её фаворитами стали «Принцесса Мононоке» студии Ghibli Хаяо Миядзаки, «Шрэк 2», «Гладиатор» Ридли Скотта и «Грешники» с Майклом Б. Джорданом в главных ролях.

Инде Наварретт называют новой королевой ужаса благодаря её роли в «Обсессии». Актриса поразила зрителей и критиков своей актёрской игрой, мимикой и полным погружением в образ. В каких картинах Инде снимется после успеха «Обсессии», пока не раскрывалось, но её будущее наверняка успешно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android