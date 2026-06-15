Стивен Спилберг был против появления пришельцев в «Королевстве хрустального черепа»
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Кэтлин Кеннеди из Disney рассказала, что Харрисон Форд и Стивен Спилберг выступали против добавления реальных пришельцев в фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Они не считали этот шаг необходимым.
По словам Кеннеди, отказ от пришельцев побудил Спилберга и Форда к ссоре с Джорджем Лукасом. Последний хотел, чтобы в ленте появились инопланетяне.
Они не хотели снимать фильм в стиле «Похитителей» с участием пришельцев, и они вроде как поссорились с Джорджем Лукасом из-за этого.
В итоге в «Королевстве хрустального черепа» пришельцы во плоти не появились, как того хотели Спилберг и Форд.
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