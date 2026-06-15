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Фильм по Dead by Daylight снимет режиссёр «Убийств в Валгалле» Тордур Пальссон

Фильм по Dead by Daylight снимет режиссёр «Убийств в Валгалле» Тордур Пальссон
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По данным Variety, Тордур Пальссон, режиссёр «Убийств в Вальгалле» и других не особенно крупных проектов, снимет картину по Dead by Daylight.

Dead by Daylight — многопользовательская игра, разработанная компаниями Behaviour Interactive и 505 Games. В каждом матче участвуют пять игроков, четверо из которых играют за выживших, а один — за убийцу. Задача выживших — не попасться на глаза убийце и выполнить задания, которые помогут им сбежать, а задача убийцы — остановить их.

За сценарий ленты отвечают Александр Ажа («Ползание») и Дэвид Лесли Джонстон-Макголдрик («Заклятие 2»). Деталей сюжета фильма пока нет. Съёмки начнутся в 2027 году.

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