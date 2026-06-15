Фильм по Dead by Daylight снимет режиссёр «Убийств в Валгалле» Тордур Пальссон
Поделиться
По данным Variety, Тордур Пальссон, режиссёр «Убийств в Вальгалле» и других не особенно крупных проектов, снимет картину по Dead by Daylight.
Dead by Daylight — многопользовательская игра, разработанная компаниями Behaviour Interactive и 505 Games. В каждом матче участвуют пять игроков, четверо из которых играют за выживших, а один — за убийцу. Задача выживших — не попасться на глаза убийце и выполнить задания, которые помогут им сбежать, а задача убийцы — остановить их.
За сценарий ленты отвечают Александр Ажа («Ползание») и Дэвид Лесли Джонстон-Макголдрик («Заклятие 2»). Деталей сюжета фильма пока нет. Съёмки начнутся в 2027 году.
Комментарии
- 15 июня 2026
-
09:17
-
09:10
-
08:49
-
08:15
-
08:06
-
07:47
-
07:18
-
06:52
-
00:49
- 14 июня 2026
-
20:23
-
20:18
-
18:49
-
18:24
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
17:44
-
17:16
-
17:05
-
16:23
-
15:42
-
15:03
-
14:25
-
13:58
-
13:24
-
12:59
-
12:32
-
01:44
- 13 июня 2026
-
22:50
-
22:37
-
21:41
-
19:59
-
19:55
-
19:53
-
19:45