Появился жуткий постер фантастического триллера «Последний дом» Луи Летерье

Netflix опубликовал первый постер фантастического триллера The Last House («Последний дом»). Режиссёром картины выступил Луи Летерье, снявший «Иллюзию обмана» и другие картины.

Жуткий постер фильма The Last House

Фото: Netflix

Семья из четырёх человек внезапно оказывается заперта в собственном доме без возможности выбраться. Чтобы выжить, им нужно действовать сообща — противостоять таинственной нависающей угрозе, которая не даёт им покинуть жилище.

Главные роли достались Вагнеру Моуре и Грете Ли. Дебютный трейлер ленты покажут завтра. Премьера состоится на Netflix уже 7 августа. В России сервис не работает.