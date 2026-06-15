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Умерла Энн Шедин, известная по роли Кейт Тэннер в сериале «Альф»

Умерла Энн Шедин, известная по роли Кейт Тэннер в сериале «Альф»
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В Deadline сообщили, что актриса Энн Шедин умерла в возрасте 77 лет. По данным источников издания, о смерти первыми сообщили родственники артистки. Причину смерти пока не раскрывают.

Энн родилась 8 января 1949 года в Портленде, штат Орегон. Ещё в детстве она начала заниматься в театральной студии, училась и выступала в Портлендском общественном театре. После гастролей на Гавайях она переехала в Нью-Йорк, чтобы начать актёрскую карьеру, и дебютировала в летнем репертуарном театре. Позже она переехала в Лос-Анджелес и подписала контракт с Universal Pictures.

Наиболее известна по роли Кейт Тэннер в сериале «Альф».

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