«Она умная и не чопорная»: Итан Хоук — про Аманду Сайфред

Итан Хоук, известный по «Синистеру», «Чёрному телефону» и другим фильмам, поговорил про свою коллегу по ленте «Дневник пастыря» Аманду Сайфред.

По мнению актёра, Аманда — замечательная и впечатляющая актриса. В ней удачно сочетаются навыки актёрства, красота и ум.

Есть в ней что-то от старой школы. Она умная и не чопорная — это отличное сочетание. Она красивая, но не считает, что это даёт ей право быть неинтересной.

«Дневник пастыря» вышел в 2017 году. Картина получила положительные оценки от критиков и зрителей. Фильм понравился людям за сюжет, актёрскую игру и поднимаемую важную тему, которая постепенно раскрывается.