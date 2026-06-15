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У Сета Макфарлейна есть идея фильма по «Гриффинам»

У Сета Макфарлейна есть идея фильма по «Гриффинам»
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Сет Макфарлейн, создатель «Гриффинов», рассказал, что у него есть идея для полнометражки по мультсериалу. Это будет полноценный фильм про семейство.

Правда, работать над ним сейчас Сет не будет, поскольку придержит проект до тех времён, когда его дела в кинобизнесе пойдут совсем плохо. Это будет некий козырь.

Если вдруг я сделаю фильм или сериал, который окажется полным провалом, то вернуть доверие зрителей я смогу только фильмом по «Гриффинам».

Что касается мультсериала, то заканчивать его Макфарлейн не планирует, поскольку шоу до сих пор пользуется большой популярностью как у фанатов, так и новых зрителей.

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