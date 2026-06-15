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God of War Laufey и Until Dawn 2 выйдут в первой половине 2027 года — инсайдер

God of War Laufey и Until Dawn 2 выйдут в первой половине 2027 года — инсайдер
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Именитый инсайдер NateTheHate сообщил, что релиз God of War Laufey и Until Dawn 2 состоится в первой половине 2027 года, то есть ждать до осени или зимы точно не придётся.

По словам инсайдера, Sony может изменить планы, а в таком случае дата выхода изменится на более позднюю. Ранее о скором релизе новой God of War сообщал и журналист Джейсон Шрайер.

God of War Laufey и Until Dawn 2, анонсированные на State of Play, станут эксклюзивами PS5. Первая игра расскажет про жену Кратоса, Фэй, а вторая выступит новой частью интерактивного кино о группе молодых людей и ужасе, которые ей предстоит пережить на курорте.

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