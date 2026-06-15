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Драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ириной Горбачёвой стартует 10 июля

Драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ириной Горбачёвой стартует 10 июля
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«Амедиатека» объявила, что драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ириной Горбачёвой стартует 10 июля. В этот день выпустят сразу две серии. Дату старта шоу озвучили в дебютном трейлере, где показали героев и многое другое.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

Москвич Паша Белов не нашел себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Но из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет взгляд на жизнь.

Сериал выйдет на «Амедиатеке». Режиссёрами и авторами сценария сериала стали Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»).

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