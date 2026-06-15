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Ксения Собчак взяла интервью у отменённого актёра Кевина Спейси

Ксения Собчак взяла интервью у отменённого актёра Кевина Спейси
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15 июня на канале Ксении Собчак вышел новый ролик. В нём телеведущая взяла интервью у Кевина Спейси — знаменитого американского актёра, которого отменили в 2017 году из-за обвинений в домогательствах. Артист больше всего известен по ролям злодеев в «Семь», «Красоте по-американски» и «Карточном домике».

Видео доступно на YouTube-канале Осторожно: Собчак. Права на видео принадлежат Ксении Собчак.

На протяжении часового ролика двукратный обладатель «Оскара» рассказывает о своей ранней карьере, делится историями со съёмок и детально рассказывает о судебных разбирательствах, которые продолжаются почти десять лет. Звезда «Карточного домика» в том числе был вынужден продать свой дом в Балтиморе, чтобы оплачивать услуги адвокатов.

Это одно из первых интервью с Кевином Спейси за последние годы. После отмены в 2017 году актёр снялся лишь в двух картинах и продолжает участвовать в судебных заседаниях, тратя «астрономические суммы».

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