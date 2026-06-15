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Konami закрыла доступ к своим играм в России — онлайн eFootball и MGS 5 больше не работает

Konami закрыла доступ к своим играм в России — онлайн eFootball и MGS 5 больше не работает
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15 июня компания Konami объявила о прекращении своей работы в России и Беларуси. Об этом студия сообщила в своём пресс-релизе.

В сообщении разработчиков сказано, что поддержка аккаунтов Konami ID из России и Беларуси прекращается с 15 июня. Услуги перестанут предоставляться во всех мультиплеерных проектах компании, таких как eFootball и Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Уведомление о прекращении обслуживания в России и Беларуси. Благодарим вас за использование KONAMI ID. Мы прекращаем предоставление услуг в России и Беларуси с понедельника, 15 июня 2026 года. Данное уведомление касается только прекращения обслуживания в России и Беларуси, изменений в работе в других регионах не будет.

Прекращение поддержки сетевых сервисов означает, что сыграть в мультиплеерные игры Konami больше нельзя с российских IP — ранее подобное решение приняли в Bungie (Destiny 2, Marathon) и WB Games (Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1).

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