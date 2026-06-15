Завершился второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта

В Хабаровске подошёл к концу второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта. Крупный технологический праздник, проходивший в течение двух дней, объединил на своей площадке более 2000 участников и зрителей.

Программа соревнований включила в себя как классические киберспортивные дисциплины, так и популярные симуляторы. Спортсмены выявляли сильнейших в Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG Mobile.

Помимо основных турниров, организаторы подготовили масштабную зону свободных активностей. Гости мероприятия могли попробовать себя в роли пилотов на авиасимуляторах, протестировать дрон-симуляторы «Квадросим», провести пару боёв в «Мире танков», а также принять участие в фиджитал-гонках на радиоуправляемых автомоделях.

Победители и призёры соревнований получили ценные награды от партнёров фестиваля.

Где смотреть запись трансляции

Для тех, кто пропустил прямые эфиры дальневосточного этапа, организаторы опубликовали записи всех соревновательных дней, разбитые по дисциплинам: