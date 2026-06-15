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В Великобритании запретят соцсети, YouTube и Twitch детям до 16 лет

В Великобритании запретят соцсети, YouTube и Twitch детям до 16 лет
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о грядущих изменениях в законодательстве страны. Чиновник заявил о разработке законопроекта, который запретит детям до 16 лет пользоваться социальными сетями.

Стармер отметил, что будущий запрет повлияет на доступ не только к социальным сетям, но и к стриминговым сервисам вроде Twitch, а также видеоплатформе YouTube.

В стремлении защитить детей в интернете и преодолеть масштаб проблемы правительство пойдёт дальше, чем просто полный запрет в социальных сетях — включая прямые трансляции и общение с незнакомцами для детей младше 16 лет. Эти ограничения будут распространяться на более широкий спектр онлайн-сервисов, включая игровые сайты. Родители хотят, чтобы их дети были в безопасности и были счастливы, но онлайн-мир сделал это сложнее, чем когда-либо.
Вот почему мы идём дальше, чем любая другая страна мира. Мы запретим социальные сети для детей младше 16 лет и введём более широкие меры защиты, чтобы вернуть детям их детство.

Чиновник заявил, что правительство постарается одобрить законопроект о запрете соцсетей детям до 16 лет до новогодних праздников. Документ должен вступить в силу уже весной 2027 года.

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