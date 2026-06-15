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Начались съёмки мистического хоррора «Хроники пропавшей экспедиции»

Начались съёмки мистического хоррора «Хроники пропавшей экспедиции»
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Кинокомпания «К7» и производственная компания «Маг фильм» объявили о старте производства фильма «Хроники пропавшей экспедиции». Съёмки мистического хоррора займут несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России.

Сюжет картины расскажет историю молодой журналистки Тины, которая получает загадочный оплавленный жёсткий диск. Пытаясь восстановить хранящиеся на нём данные, она обнаруживает связь с недавно пропавшей экспедицией телевизионного шоу про экстрасенсов. Начав собственное расследование, Тина понимает, что речь идёт не о простой пропаже, а о некоем странном ритуале, частью которого стала и она сама.

Главные роли в фильме сыграют Вера Кинчева («Лучше, чем люди»), Татьяна Струженкова («Комбинация»), Никита Санаев («Неадекватные люди 2») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Кирилл Клепалов («Выбери меня»).

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