Начались съёмки мистического хоррора «Хроники пропавшей экспедиции»

Кинокомпания «К7» и производственная компания «Маг фильм» объявили о старте производства фильма «Хроники пропавшей экспедиции». Съёмки мистического хоррора займут несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России.

Сюжет картины расскажет историю молодой журналистки Тины, которая получает загадочный оплавленный жёсткий диск. Пытаясь восстановить хранящиеся на нём данные, она обнаруживает связь с недавно пропавшей экспедицией телевизионного шоу про экстрасенсов. Начав собственное расследование, Тина понимает, что речь идёт не о простой пропаже, а о некоем странном ритуале, частью которого стала и она сама.

Главные роли в фильме сыграют Вера Кинчева («Лучше, чем люди»), Татьяна Струженкова («Комбинация»), Никита Санаев («Неадекватные люди 2») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Кирилл Клепалов («Выбери меня»).