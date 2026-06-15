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В России вырос спрос на бюджетные ноутбуки MacBook и смартфоны iPhone 17e

В России вырос спрос на бюджетные ноутбуки MacBook и смартфоны iPhone 17e
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Новые ноутбуки MacBook Neo и смартфоны iPhone 17e пользуются большим спросом в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров.

Так, бюджетные ноутбуки серии Neo заняли 14% всех продаж Apple в категории ноутбуков, а iPhone e‑серии — 34%. Среди iPhone e-серии лидером стал чёрный Apple iPhone 17e на 256 ГБ — его доля составляет около 38%.

Apple сохраняет лидерство в премиальном сегменте и остаётся одним из крупнейших игроков российского рынка по выручке. При этом в сегменте ноутбуков доля Apple в штучных продажах выросла до 6%, но сократилась в деньгах до 10%. Это связано со смещением спроса в сторону бюджетных моделей: популярность набирают базовые версии MacBook Air и другие устройства.

Эксперты отмечают, что снижение цен на технику может быть связано с тем, что Apple пытается занять большую долю в среднем сегменте смартфонов и ноутбуков.

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