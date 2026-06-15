Виктория Исакова сыграет Екатерину II в сериале «Капитанская дочка» — новые кадры

Онлайн-кинотеатр «Кион» и телеканал «Россия» объявили о пополнении каста сериала «Капитанская дочка». Одну из главных ролей в проекте сыграет Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд») — ей досталось воплощение императрицы Екатерины II. Авторы также показали кадры с персонажем.

Фото: «Кион»

Фото: «Кион»

Фото: «Кион»

«Капитанская дочка» — экранизация одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина. События проекта развернутся во времена восстания Емельяна Пугачёва в XVIII веке: помещик Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости Машу Миронову, когда у него происходит конфликт ещё с одним претендентом на сердце девушки — Алексеем Швабриным.

Режиссёром сериала выступит Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу»). Главные роли в сериале сыграют Олег Савостюк («Маме снова 17»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Евгений Ткачук («Роднина») и Егор Корешков («Волшебник Изумрудного города»).