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Сериал «Всё или ничего» о «Манчестер Юнайтед» выйдет летом 2027 года — официально

Сериал «Всё или ничего» о «Манчестер Юнайтед» выйдет летом 2027 года — официально
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Компания Amazon объявила о производстве сериала «Всё или ничего» о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед». Шоу начнут снимать в ближайшие недели с предсезонной подготовки, а его премьера состоится летом 2027 года.

Документальный сериал покажет уникальных людей, амбиции и культуру «Манчестер Юнайтед»: от культовой атмосферы на «Олд Траффорд» до работы, которая происходит за кулисами каждый день в Каррингтоне. Мы поделимся некоторыми историями этого клуба как с нашими болельщиками, так и с новой аудиторией по всему миру, выступая на высшем уровне как внутри страны, так и в Лиге чемпионов.

Будущий проект продолжит линейку документальных проектов Amazon под брендом All or Nothing. На протяжении целого сезона коллектив будет участвовать в съёмках проекта, который расскажет о сезоне-2026/2027 с точки зрения команды Майкла Кэррика. Авторы обещает показать состав с разных сторон, предоставив закулисные кадры подготовки «МЮ» к одному из важнейших сезонов за последние годы.

Ранее Amazon также выпускала и другие проекты под брендом «Всё или ничего», посвящённые «Арсеналу», «Тоттенхэму», «Манчестер Сити», а также командам по другим видам спорта.

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