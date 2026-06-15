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Начались съёмки криминальной драмы «Чужой огород» с Павлом Прилучным

Начались съёмки криминальной драмы «Чужой огород» с Павлом Прилучным
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Компания «ВайТ Медиа» объявила о старте производства сериала «Чужой огород». Съёмки криминальной драмы продлятся несколько месяцев, после чего шоу выйдет в онлайн-кинотеатре «Иви» и на телеканале НТВ.

Действие сериала развернётся в середине 1990-х. По сюжету тольяттинский опер в одиночку останавливает перестрелку 70 бандитов, становится героем телеэфира и объявляет мафии войну – это личная месть за убитого брата. Однако выясняется, что коррумпированы не только бандиты, но и его начальство с руководством города и автозавода.

Главные роли в шоу сыграют Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Даниил Воробьёв («Август»), Валерия Астапова («Химкинские ведьмы») и другие актёры. Режиссёром проекта выступит Артём Аксененко («Жить жизнь»).

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