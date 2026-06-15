Выбраны лучшие игры с летних презентаций: что предпочли читатели «Чемпионата»

После большой череды больших игровых показов мы собрали материал с 26 самыми важными проектами — туда вошли как крупные блокбастеры, так и релизы поменьше. Читатели «Чемпионата» голосовали за каждый интересный или неинтересный релиз, тем самым собрав рейтинг.

Текущий рейтинг читателей

Resident Evil: Veronica. ILL. Fable. «Росомаха». Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Alien: Isolation 2. Gears of War: E-Day. God of War: Laufey. Clockwork Revolution. 1666: Amsterdam.

Однако голосование ещё продолжается и читатели могут ещё проголосовать, тем самым значительно изменив расстановку нашего рейтинга. Поэтому каждый желающий может сделать это прямо сейчас.