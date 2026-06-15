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Выбраны лучшие игры с летних презентаций: что предпочли читатели «Чемпионата»

Выбраны лучшие игры с летних презентаций: что предпочли читатели «Чемпионата»
Комментарии

После большой череды больших игровых показов мы собрали материал с 26 самыми важными проектами — туда вошли как крупные блокбастеры, так и релизы поменьше. Читатели «Чемпионата» голосовали за каждый интересный или неинтересный релиз, тем самым собрав рейтинг.

Текущий рейтинг читателей

  1. Resident Evil: Veronica.
  2. ILL.
  3. Fable.
  4. «Росомаха».
  5. Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
  6. Alien: Isolation 2.
  7. Gears of War: E-Day.
  8. God of War: Laufey.
  9. Clockwork Revolution.
  10. 1666: Amsterdam.

Однако голосование ещё продолжается и читатели могут ещё проголосовать, тем самым значительно изменив расстановку нашего рейтинга. Поэтому каждый желающий может сделать это прямо сейчас.

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Комментарии
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