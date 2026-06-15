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Лучшие фильмы 2026 от критиков — Проект конец света, Голубая цапля, 28 лет спустя, На помощь, Обсессия и другие

Лучшие фильмы первого полугодия 2026 года от критиков — в топе «Проект «Конец света»
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Издание World of Reel опубликовало рейтинг лучших фильмов первой половины 2026 года от американских критиков. В редакции опросили около 100 журналистов, попросив их назвать главные ленты, вышедшие в США с 1 января по 12 июня 2026 года.

Абсолютным лидером топа стал «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом — лента получила 49 баллов. Дальше идёт драма «Голубая цапля» (38 баллов), замыкает тройку «28 лет спустя: Храм костей» (35 баллов).

В десятку также вошли «День разоблачения» Стивена Спилберга, хоррор «Обсессия» и драма «Седло» со звездой «Гарри Поттера» Гарри Меллингом.

Лучшие фильмы первого полугодия 2026 года от критиков

  1. «Проект «Конец света».
  2. «Голубая цапля».
  3. «28 лет спустя: Храм костей».
  4. «На помощь!»
  5. «День разоблачения».
  6. «Обсессия».
  7. «Закулисье реальности».
  8. «Настройщик».
  9. «Седло».
  10. Шоу «Группы Нирванна». Фильм.
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