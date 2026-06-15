Лучшие фильмы первого полугодия 2026 года от критиков — в топе «Проект «Конец света»

Издание World of Reel опубликовало рейтинг лучших фильмов первой половины 2026 года от американских критиков. В редакции опросили около 100 журналистов, попросив их назвать главные ленты, вышедшие в США с 1 января по 12 июня 2026 года.

Абсолютным лидером топа стал «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом — лента получила 49 баллов. Дальше идёт драма «Голубая цапля» (38 баллов), замыкает тройку «28 лет спустя: Храм костей» (35 баллов).

В десятку также вошли «День разоблачения» Стивена Спилберга, хоррор «Обсессия» и драма «Седло» со звездой «Гарри Поттера» Гарри Меллингом.

Лучшие фильмы первого полугодия 2026 года от критиков