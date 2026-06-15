EA Sports FC 26 установила рекорд серии по онлайну к старту ЧМ-2026

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 (ранее серия носила название FIFA) установил рекорд франшизы по популярности в Steam сразу после старта чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.

На релизе в FC 26 одновременно играли 100,2 тыс. человек, во время бесплатных выходных в январе — 100,7 тыс. В первые дни ЧМ-2026 футсим набрал 126,8 тыс. игроков только в Steam.

Этот результат стал рекордом не только для текущей игры, но и для всей серии в Steam в целом: ранее его удерживала FIFA 23 (около 110 тыс. игроков одновременно), а в год ЧМ-2022 виртуальным футболом заинтересовались примерно 108 тыс. человек.