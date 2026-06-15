Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA Sports FC 26 установила рекорд серии по онлайну к старту ЧМ-2026

EA Sports FC 26 установила рекорд серии по онлайну к старту ЧМ-2026
Комментарии

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 (ранее серия носила название FIFA) установил рекорд франшизы по популярности в Steam сразу после старта чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.

На релизе в FC 26 одновременно играли 100,2 тыс. человек, во время бесплатных выходных в январе — 100,7 тыс. В первые дни ЧМ-2026 футсим набрал 126,8 тыс. игроков только в Steam.

Этот результат стал рекордом не только для текущей игры, но и для всей серии в Steam в целом: ранее его удерживала FIFA 23 (около 110 тыс. игроков одновременно), а в год ЧМ-2022 виртуальным футболом заинтересовались примерно 108 тыс. человек.

Материалы по теме
В EA Sports FC 26 начался ЧМ-2026 с 53 сборными и жетонами в Ultimate Team
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android