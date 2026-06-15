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Brollan покинул MOUZ после вылета с IEM Cologne Major 2026

Brollan покинул MOUZ после вылета с IEM Cologne Major 2026
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Капитан Людвиг Brollan Бролин покинул основной состав MOUZ по CS 2. Контракт шведа истёк по окончании сезона, и стороны не стали его продлевать.

Бролин прокомментировал уход из команды после завершения выступления на IEM Cologne Major 2026.

Вылет с мэйджора. Мы надеялись на большее, чем просто вылет из группового этапа, но иногда всё идёт не так, как хочется. Это конец сезона, и мой контракт подходит к концу. Что дальше? Время всё обдумать и определить дальнейшую главу.

Бролин взял на себя роль капитана после ухода Камиля siuhy Шкарадека и привёл MOUZ к победе на PGL Cluj-Napoca 2025, первому трофею на арене в истории организации за шесть лет. За карьеру в MOUZ швед также выиграл ESL Pro League Season 19 и BetBoom Dacha Belgrade 2024, дважды достигал топ-4 мэйджоров — на Perfect World Shanghai Major и BLAST.tv Austin Major.

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