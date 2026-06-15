Редчайший картридж игры Super Mario Bros. продали за 215 млн рублей

На аукционе Heritage Auctions был продан запечатанный картридж оригинальной Super Mario Bros 1986 года для консоли NES. Сумма сделки составила $ 3 млн (около 215 млн рублей) .

Столь редким картридж делает небольшой тираж (сейчас таких уже не осталось), а также наклейка, которая подтверждает, что упаковку ещё не вскрывали. Если новый владелец решит открыть коробку и поиграть в «Марио», стоимость моментально снизится в десятки раз.

Ранее стало известно о коллекционной карточке Pokémon TCG, которую продали за $ 16,5 млн (более 1 млрд рублей) — сразу после сделки её внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую дорогую в истории.