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Редчайший картридж игры Super Mario Bros. продали за 215 млн рублей

Редчайший картридж игры Super Mario Bros. продали за 215 млн рублей
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На аукционе Heritage Auctions был продан запечатанный картридж оригинальной Super Mario Bros 1986 года для консоли NES. Сумма сделки составила $ 3 млн (около 215 млн рублей).

Столь редким картридж делает небольшой тираж (сейчас таких уже не осталось), а также наклейка, которая подтверждает, что упаковку ещё не вскрывали. Если новый владелец решит открыть коробку и поиграть в «Марио», стоимость моментально снизится в десятки раз.

Ранее стало известно о коллекционной карточке Pokémon TCG, которую продали за $ 16,5 млн (более 1 млрд рублей) — сразу после сделки её внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую дорогую в истории.

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