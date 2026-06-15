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Фильм Последний дом (2026) — смотреть трейлер онлайн, дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Большой трейлер фильма «Последний дом» от режиссёра «Иллюзии обмана» — выход 7 августа
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер фильма «Последний дом». Лента выйдет на Netflix уже 7 августа с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету семья из четырёх человек внезапно оказывается заперта в собственном доме без возможности выбраться. Чтобы выжить, им нужно действовать сообща — противостоять таинственной нависающей угрозе, которая не даёт им покинуть жилище.

Главные роли достались Вагнеру Моуре («Секретный агент») и Грете Ли («Прошлые жизни»). Режиссёром картины выступил Луи Летерье, снявший «Иллюзию обмана» и другие популярные картины.

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