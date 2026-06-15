Большой трейлер фильма «Последний дом» от режиссёра «Иллюзии обмана» — выход 7 августа

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер фильма «Последний дом». Лента выйдет на Netflix уже 7 августа с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету семья из четырёх человек внезапно оказывается заперта в собственном доме без возможности выбраться. Чтобы выжить, им нужно действовать сообща — противостоять таинственной нависающей угрозе, которая не даёт им покинуть жилище.

Главные роли достались Вагнеру Моуре («Секретный агент») и Грете Ли («Прошлые жизни»). Режиссёром картины выступил Луи Летерье, снявший «Иллюзию обмана» и другие популярные картины.