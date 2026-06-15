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Стали известны все участники MSI 2026 по League of Legends

Стали известны все участники MSI 2026 по League of Legends
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Riot Games объявила список участников Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Турнир пройдёт с 28 июня по 12 июля в Тэджоне, Южная Корея. В соревновании примут участие 11 команд из шести регионов.

Семь команд начнут с основной стадии:

  • Bilibili Gaming;
  • Top Esports;
  • Hanwha Life Esports;
  • G2 Esports;
  • Team Secret Whales;
  • FURIA;
  • LYON.

В Play-In сыграют:

  • T1;
  • Karmine Corp;
  • Deep Cross Gaming;
  • Team Liquid.

Все матчи турнира пройдут в формате best-of-5 (до трёх побед). Победитель MSI 2026 получит слот на Worlds 2026 при условии выхода в плей-офф регионального сплита, а регион финалиста — дополнительное место на чемпионате мира.

На предыдущих двух MSI побеждала Gen.G, однако в этом году корейская команда не прошла квалификацию, уступив T1 со счётом 2:3.

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