Стали известны все участники MSI 2026 по League of Legends
Riot Games объявила список участников Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Турнир пройдёт с 28 июня по 12 июля в Тэджоне, Южная Корея. В соревновании примут участие 11 команд из шести регионов.
Семь команд начнут с основной стадии:
- Bilibili Gaming;
- Top Esports;
- Hanwha Life Esports;
- G2 Esports;
- Team Secret Whales;
- FURIA;
- LYON.
В Play-In сыграют:
- T1;
- Karmine Corp;
- Deep Cross Gaming;
- Team Liquid.
Все матчи турнира пройдут в формате best-of-5 (до трёх побед). Победитель MSI 2026 получит слот на Worlds 2026 при условии выхода в плей-офф регионального сплита, а регион финалиста — дополнительное место на чемпионате мира.
На предыдущих двух MSI побеждала Gen.G, однако в этом году корейская команда не прошла квалификацию, уступив T1 со счётом 2:3.
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