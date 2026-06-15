Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер сказки «Последний богатырь. Колобок» с Гариком Харламовым — выход 13 августа

Трейлер сказки «Последний богатырь. Колобок» с Гариком Харламовым — выход 13 августа
Комментарии

Онлайн-кинотеатры Start и телеканал «Россия-1» представили трейлер фильма «Последний богатырь. Колобок». Премьера новой сказки состоится 13 августа в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе «Телеканал «Россия 1». Права на видео принадлежат Start.

Сюжет будущего проекта расскажет о предыстории Колобка. В ленте представят, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном.

Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие».

Материалы по теме
Марк Эйдельштейн целый час висит на дереве над бездной: обзор триллера «Пропасть»
Марк Эйдельштейн целый час висит на дереве над бездной: обзор триллера «Пропасть»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android