Трейлер сказки «Последний богатырь. Колобок» с Гариком Харламовым — выход 13 августа

Онлайн-кинотеатры Start и телеканал «Россия-1» представили трейлер фильма «Последний богатырь. Колобок». Премьера новой сказки состоится 13 августа в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе «Телеканал «Россия 1». Права на видео принадлежат Start.

Сюжет будущего проекта расскажет о предыстории Колобка. В ленте представят, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном.

Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие».