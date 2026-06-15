Вышел трейлер четвёртого сезона аниме «Токийские мстители» — премьера в октябре

Студия Liden Films представила новый трейлер четвёртого сезона «Токийских мстителей» — аниме-адаптация популярной манги вернётся в эфир 2 октября 2026 года.

Видео доступно в группе телеканала «2X2» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Liden Films.

Сериал рассказывает о парне по имени Такэмити Ханагаки, жизнь которого внезапно идёт под откос — но вместо трагедии в решающий момент судьба перемещает его во времени на 12 лет назад. Получив второй шанс, он решает изменить ход событий — а для этого придётся перевернуть прошлую жизнь хулигана в другую сторону.

Первый сезон был признан одним из лучших аниме 2021 года.