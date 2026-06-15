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9z Team выбила The MongolZ с мэйджора по Counter-Strike 2

9z Team выбила The MongolZ с мэйджора по Counter-Strike 2
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The MongolZ проиграла 9z со счётом 0:2 и покинула IEM Cologne Major 2026, заняв 9-11-е место ($ 20 тыс.). Аргентинский состав доминировал на обеих картах: 13:8 на Inferno и 13:8 – на Overpass. Для 9z это первый выход в плей-офф мэйджора в истории организации.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
15 июня 2026, понедельник. 15:00 МСК
9z Team
Окончен
2 : 0
The MongolZ

Лучшим игроком серии стал Франко dgt Гарсия — K/D 44-21 с рейтингом 1,76. В составе The MongolZ лишь Аюш mzinho Батболд сыграл с положительным рейтингом 1,27, а Содбаяр Techno Мунхболд завершил серию худшим игроком матча — 15-28 с рейтингом 0,59.

Монгольская команда впервые за два года не попала в плей-офф мэйджора. На протяжении всего турнира The MongolZ испытывала проблемы с удержанием преимущества — команда допустила три крупных камбэка на групповой стадии с BetBoom Team, B8 и NAVI.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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