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Звезда «Офиса» Рэйн Уилсон считает, что сейчас такой сериал снять не получится

Звезда «Офиса» Рэйн Уилсон считает, что сейчас такой сериал снять не получится
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Актёр Рэйн Уилсон, который исполнил роль Дуайта Шрута в сериале «Офис», считает невозможным повторение успеха шоу в наши дни.

По мнению Рэйна, в «Офисе» было много спорного юмора, по которому он скучает — но сейчас такие шутки стали неприемлемы.

Я действительно чувствую, что нельзя было бы снять «Офис» сегодня. Сейчас слишком трудно быть настолько неполиткорректным, каким был наш сериал. И я очень скучаю по этому.

Ранее в похожем ключе высказывалась Минди Кейлинг, исполнительница роли Келли Капур — по её мнению, сейчас всех персонажей «Офиса» могли бы просто отменить, потому что многие шутки и ситуации наверняка оскорбили бы современных людей.

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