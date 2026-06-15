Звезда «Доктора Кто» и «Гарри Поттера» сыграет в новом сезоне «Убийств в одном здании»

Стал известен актёрский состав шестого сезона детективного сериала «Убийства в одном здании». По информации Deadline, съёмки новых серий уже начались — но дата выхода всё ещё неизвестна.

Среди прочих, к проекту присоединится Дэвид Теннант, известный по роли Барти Крауча-младшего в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» и по образам Десятого и Четырнадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто».

В новой части «Убийств в одном здании» также появятся Джим Бродбент, Джоди Уиттакер, Никола Кохлан, Ричард Айоади, Кэтрин Хантер и Адриан Лукис. Действие шестого сезона будет происходить в Лондоне, куда главные герои отправятся, чтобы расследовать новое дело.