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Hally не присоединится к Team Spirit до конца мэйджора — OverDrive

Hally не присоединится к Team Spirit до конца мэйджора — OverDrive
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Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков подтвердил, что тренер Team Spirit Сергей Hally Шаваев не сможет присоединиться к команде до конца IEM Cologne Major 2026.

До завершения турнира за спинами игроков останется только Жаб Жабыч — плюшевая игрушка-лягушка, ставшая неофициальным маскотом команды на мэйджоре.

Шаваев был госпитализирован незадолго до мэйджора, а второй тренер Дмитрий s0tf1k Форостянко не получил визу. Во время матчей за спинами игроков сидит лишь плюшевый Жаб Жабыч. HLTV даже добавил Жаб Жабычу официальную страницу тренера — среди его достижений числятся 100% винрейт во второй стадии и идеальная статистика на Nuke и Mirage.

Несмотря на отсутствие тренерского штаба, Spirit прошла в плей-офф мэйджора с результатом 3-0 на третьей стадии. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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