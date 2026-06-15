Третий сезон «Дома дракона» получил 100% положительных отзывов: критики в восторге от боёв

Ровно через неделю, 22 июня, состоится премьера третьего сезона сериала «Дом дракона» по вселенной «Игры престолов». Сегодня в Сети появились первые отзывы на продолжение — критики остались крайне довольны новыми эпизодами.

Третий сезон стартовал со 100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Чаще всего хвалят зрелищные бои и проработанных персонажей.

Третий сезон — это всё то, чего фанаты ждали от второго! Уже после первых четырёх серий я в шоке и восторге… жестокие, кровавые, безумные, эмоциональные и просто невероятные сцены. Не могу дождаться, когда все будут обсуждать произошедшее, потому что… просто вау, тут есть о чём поговорить!

Третий сезон начинается с масштабной мясорубки… и ещё дальше отходит от формулы своего предшественника. В отличие от прошлого сезона, он делает это уверенно, выходя из тени «Игры престолов».

В предпоследнем сезоне шоу наконец-то покидает подиум и отправляется в захватывающее путешествие, полное политических интриг, ярких зрелищ и ярких персонажей.

Что особенно выделяется в «Доме дракона», так это проработка персонажей, и третий сезон лишь подтверждает то, что фанаты и так знали: он не уступает «Игре престолов», а возможно, даже превосходит её.

Премьера третьего сезона «Дома дракона» состоится 22 июня. В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно на HBO. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю шоу.